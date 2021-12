Milan-Napoli, Pioli: “Subìto un gol balordo, ma la prestazione c’è stata”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Napoli, 18° turno della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "All'inizio abbiamo subito un gol balordo, le posizioni c'erano ma ci siamo fatti sorprendere. La qualità negli ultimi 30 metri ci sta mancando, ma per il resto la prestazione è positiva per energie e intensità. Abbiamo giocato una partita seria, dispiace, non meritavamo di perdere".

Sul fuorigioco di Giroud: "Non è bello e non voglio mettermi nel generale, ma vedo che i miei colleghi protestano tanto. Io dico solo che un giocatore è a terra non può dare fastidio ad un difensore che deve intervenire. Ho visto tanti segnali positivi, concentriamoci solo sulla fine del girone d'andata".

Sulla partita: "Il Napoli è stato molto bravo a chiudersi, ha difensori solidi, a noi sta mancando qualcosa nell'ultimo quarto di campo. Dobbiamo diventare ancora più efficaci, le partite si vincono anche sui piccoli episodi. Sconfitta che fa male, non ci voleva, io dentro la sconfitta vedo segnali positivi e dico che è una delle migliori prestazioni del Milan delle ultime partite".

Sul terreno di San Siro non in ottime condizioni: "Il gol ha condizionato, il terreno di San Siro non è dei migliori, è evidente. Più il campo diventa difficile, più devi giocare palla veloce. Zero alibi e ancora tanto lavoro. Sono sicuro che la squadra potrà fare bene".