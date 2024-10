Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Ci siamo difesi molto bene, sensazioni positive”

Sul carattere dimostrato in uno stadio caldissimo: "Conosciamo lo stadio, sempre difficile giocare qua. Ambiente molto caldo. Contenti della vittoria, oggi i tifosi vanno a casa contenti. Li abbiamo sentiti cantare e siamo tutti contenti".

Cosa può migliorare il Napoli: "Domenica affronteremo una grande squadra, alle 12:30. Orario strano, però giochiamo in casa. Faremo il meglio come vuole l'allenatore".

Sull'ennesima porta inviolata: "Come ho detto in altre dichiarazioni abbiamo preso tre gol alla prima giornata, ma sembrava la continuazione dell'anno scorso. Il lavoro in settimana paga, bello vedere gli attaccanti difendere. Tutti danno il massimo".