Milan-Napoli, continua l’emergenza infortuni: Kjaer non ce la fa | News

Milan-Napoli: Kjaer in panchina per un problema fisico

Nella gara di questa sera tra Milan e Napoli, Simon Kjaer non scenderà in campo nel posticipo di Serie A. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il danese pare che non stia benissimo dal punto di vista fisico. Al suo posto, dunque, scenderà in campo Matteo Gabbia a far da coppia centrale con Fikayo Tomori. Ecco di seguito la probabile formazione di Pioli per il match contro i Partenopei.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.

Intanto i rossoneri sono fortemente interessati a Icardi.