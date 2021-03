Milan-Napoli, con Maksimovic in campo gli ospiti subiscono molto | News

Milan-Napoli, Maksimovic punto debole degli ospiti

Milan e Napoli scenderanno in campo questa sera alle 20.45 per la gara che chiuderà il 27esimo turno del campionato di Serie A. Stando a quanto riportato da TuttoNapoli.net, c’è un dato che fa preoccupare molto i tifosi Partenopei. Con Maksimovic in campo la squadra di Gattuso ha subito 18 gol in 9 partite, ovvero la media di due gol ogni 90 minuti. Numeri allarmanti se si pensa che nelle restanti 16 gare gli azzurri abbiano subito solamente 11 reti, con la media che si riduce drasticamente da 2 a 0.68 gol subiti a match. Non solo il campo: il Milan è fortemente interessato a Icardi.