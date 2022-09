Milan-Napoli 1-2 al 90′: la decidono Politano e Simeone

Il risultato finale di Milan-Napoli: sfida valida per la settima giornata di Serie A che si sta giocando a San Siro.

Il posticipo della 7^ giornata di Serie A tra Milan e Napoli , termina con la vittoria degli ospiti per 2-1 grazie alle reti di Politano , su calcio di rigore, e di Simeone . Utile solo ai fini statistici il momentaneo 1-1 siglato dal solito Olivier Giroud .

A inizio ripresa il Napoli passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Politano e concesso dall'arbitro Mariani per fallo di Dest su Kvaratskhelia. Reagisce il Milan anche grazie ai cambi comandati da Stefano Pioli. Al 69' arriva il pareggio con un tocco ravvicinato di Giroud ottimamente servito da Theo Hernandez. Passano 9 minuti e il Napoli torna in vantaggio: cross di Mario Rui e preciso colpo di testa di Simeone. Al 86' il Milan va vicino al pareggio con la traversa di Kalulu!