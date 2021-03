Milan-Napoli 0-1: Rebic, rosso diretto

Ante Rebic, attaccante rossonero, espulso direttamente dall’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM) per proteste nel finale di gara di Milan-Napoli 0-1 a ‘San Siro‘. Rebic, dunque, sarà squalificato per Fiorentina-Milan di domenica 21 marzo, ore 18:00, al ‘Franchi‘. Salterà il rendez-vous contro la sua ex squadra. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>