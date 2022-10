Milan-Monza, presenti allo stadio più di 72mila tifosi | Serie A News

Questo pomeriggio è andato in scena Milan-Monza, gara valida per l'11^ giornata del campionato di Serie A. La partita è terminata 4-1 in favore dei rossoneri, una vittoria arrivata grazie ad una doppietta di Brahim Diaz e ai gol di Origi e Leao. Di Ranocchia il gol della bandiera degli ospiti. Una gara che è stata disputata davanti ad una grandissima cornice di pubblico, con numerosi tifosi presenti sugli spalti del 'Meazza'.