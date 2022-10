Milan-Monza, Pioli: “Sfida con aspetto romantico. Ha delle insidie”

In primis, il fatto che Milan-Monza, tanto per i rossoneri quanto per i brianzoli, sarà una gara "particolare", con "un aspetto romantico". E non potrebbe essere altrimenti, visto che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani , rispettivamente Presidente e amministratore delegato dei biancorossi hanno vinto per oltre trent'anni alla guida del club di Via Aldo Rossi.

Per Pioli, però, non dovrà esserci spazio, in campo, per questi pensieri. La partita contro la squadra di mister Raffaele Palladino, infatti, si preannuncia "difficile" e, per il tecnico che ha portato il Diavolo a vincere il 19° Scudetto della sua storia, "da affrontare al meglio" perché "ha delle insidie". Ecco come e dove vedere Milan-Monza in tv o in streaming >>>