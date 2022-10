Dove vedere Milan-Monza in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 18:00 c'è Milan-Monza a San Siro. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Renato Panno

Milan-Monza, in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, la sfida Milan-Monza, valevole per la 11^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli è terzo in classifica, con 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Il Monza di Raffaele Palladino è dodicesimo in classifica a 12 punti insieme a Salernitana e Fiorentina.

Milan-Monza, ecco dove seguirla in tv — Dalla scorsa stagione, e fino al 2024 incluso, è 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Monza è una partita che sarà trasmessa in direttaesclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Monza su internet in streaming — La sfida Milan-Monza, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

