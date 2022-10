Milan-Monza, Pioli: “Origi è completo. Messias, un lavoro incredibile”

Sull'atteggiamento della squadra : “Abbiamo determinate caratteristiche. Ci sono due aspetti da sottolineare: se riesci a sbloccare le partite, diventi più forte nell’aspetto mentale. Sei dentro la partita. Gli avversari, poi, cambiano atteggiamento, devono venirti a prendere e noi abbiamo tanti giocatori che sono davvero forti nel contrattacco. Mi è piaciuta la squadra. Non abbiamo forzato le giocate. Ma non mi è piaciuta molto nel secondo tempo. Dobbiamo provare a gestire di più, quando recuperiamo palla dobbiamo palleggiare. Soprattutto in partite così, con il risultato pieno. Sarà un’altra occasione di crescita”.

Su Divock Origi, al suo primo gol in rossonero: “Ritengo Divock un grandissimo attaccante. È completo, ha tutte le caratteristiche. Ci è mancato tanto, ha costretto Olivier Giroud a giocare tanto. Si muove, va in profondità, ha qualità, fisicità, è un giocatore forte. Abbiamo tante partite, ogni partita peserà tanto sulla classifica finale: in Champions e in campionato. L’anno scorso abbiamo vinto per 2 punti, dobbiamo ragionare così. Contento per lui, aveva sofferto tanto per non essere riuscito finora a dare il suo contributo alla squadra. Questa prestazione e questo gol gli daranno ancora più entusiasmo e voglia di fare bene”.