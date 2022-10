Milan-Monza, Pessina: “Un grande rimpianto non aver giocato con il Milan”

Matteo Pessina , giocatore biancorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Monza , partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 a ' San Siro '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul rimpianto di non aver giocato con il Milan: "E' un rimpianto grande perché Galliani mi prese allora ma non ho avuto mai l'occasione per i miei giri di prestiti di esordire. Oggi sono contento di poter rappresentare la mia città qua da capitano".