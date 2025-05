Milan-Monza, Nesta: “Questo stadio sa di calcio, fischi giusti. Berlusconi…”

Se lascia il Monza e sul futuro: "La mia esperienza al Monza finisce qui. Diciamo che la coppia ha funzionato poco. Spero che il Monza faccia meglio senza di me e io senza di loro. Di certo è che non ci siamo trovati. Il risultato non è buono. Riparto forte, sicuro".

Da dove riparte: "Cerco un posto da cui ripartire e riorganizzarmi. Ho bisogno di sistemare alcune cose. Poi se avrò l'opportunità me la giocherò in Italia, per me poi un posto vale l'altro. La mia famiglia sarà a Miami, mi basta lavorare ed essere felice".

Se la scelta di andare via è sua o condivisa e quali errori ha fatto: "Non ho parlato con la società, ma domani parto e quindi se ci fosse stato qualcosa me l'avrebbero detto. È una cosa naturale. Ringrazio il dottor Galliani e la famiglia Berlusconi, così come tutti quelli con cui ho lavorato. Giusto così. Errori li ho fatti, alcuni miei e altri li ho accettati. Non dovevo. Non voglio dire troppo, altrimenti sarei scorretto e voglio andar via da qui come sono venuto con proprietà e Galliani".

Se qualcosa non ha detto durante l'anno: "Abbiamo una proprietà che fa altro nella vita. Non ho bisogno della badante che mi dice ogni giorno che sono bravo o il contrario. Ciò che dovevo dire l'ho detto. Poi ci sono valutazioni personali, posso aver ragione o no. Però non voglio dirle per non uscire da rosicone. Ringrazio e basta. Avrò tempo per pensarci".

Sulla situazione del Milan: "Quando sono entrato, sono stato 10 anni, non ci hanno mai contestato. Eppure qualche stagione così o così l'abbiamo fatta. Questo stadio sa di calcio. Se ti fischiano non va bene qualcosa. Il pubblico è giusto. L'effetto è brutto: storia troppo importante nel Milan per vivere questo. Si deve riunire tutto. Un peccato vedere lo stadio così".

Se serve cambiare molti in rosa: "Abbiamo tanti in scadenza e tanti prestiti. Sarà sicuramente una squadra diversa. Non so chi tenere e chi no, ma sarà un cambiamento radicale".

Cosa può servire al Milan: "Non lo so. Già ho i problemi miei, sono retrocesso a gennaio quasi... Capisco la curiosità, ma non mi permetto di dare giudizi profondi e consigli al Milan, perciò affari vostri, che devo dire".

Lui raccontava che dopo aver vinto hanno preso Stam: "Era figlia di Berlusconi, irripetibile. Avere un Presidente così ti garantisce tante cose. Quando vinci e pensi di avere la squadra forte, diventa ancora più forte. Aveva una visione fuori dal comune. Ha viziato tutti qui e a Monza anche. È stato speciale e ha viziato tutti, difficilmente ripetibile al mondo".

Se è stata una delle migliori prestazioni: "Non lo so. Siamo retrocessi da molto. Tenere il gruppo senza farlo sbracare è stato difficile. A me è piaciuta la partita oggi. Ci abbiamo tenuto".