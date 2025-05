Milan-Monza, Caldirola: “Camarda mi ha sorpreso perché…”

Su Nesta: "Dispiace tanto l'addio. Non eravamo da ultimo posto. Però il gruppo c'è sempre stato. Sono qui da quattro anni ed è sempre stata la nostra forza. Quest'anno non è bastato, perché se non vinci è difficile tenere alto l'umore".

Sui sussulti con le grandi: "Come tutta la stagione. Non abbiamo mai perso con tanto scarto. Se penso al Verona, alcune le ha perse 5 o 6 a zero, ma ha vinto partite, tante. Noi no, soprattutto con le piccole".

Su Camarda: "È un ottimo giocatore. Giovane, ma si muove da esperto. Entrato voglioso e mi ha stupito che voleva la palla, sempre. Quando sei giovane e alle prime partite non dico che ti nascondi, però... Sembrava un veterano, ha un ottimo futuro".

Come si torna in Serie B: "Ora bisogna svuotare la mente. Deve rimanere chi ha voglia di riportare il Monza in Serie A: cancellare questi quattro anni è un peccato. Il primo obiettivo è provare a tornare. Con chi vuole restare. Io ho dato disponibilità, al momento non ho ricevuto chiamate. Valuterò tutte le eventuali proposte".

Se questa stagione lascia scorie: "Non credo, parte un altro campionato. Poi la Serie B è difficile, bisogna partire col piede giusto. Non sarà facile. Però bisogna partire da subito. Non credo lasci scorie. Ci sarà rivoluzione, tanti andranno via. Sotto contratto sono pochi. C'è bisogno di aria fresca".