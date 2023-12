Milan-Monza, arbitra Aureliano: i precedenti con i rossoneri

Ill direttore di gara ha arbitrato solamente tre volte i rossoneri e tutti e tre i casi sono concisi con un successo del Diavolo. I precedenti: Milan-Torino del 26 ottobre 2021, gara di Serie A vinta per 1-0, Milan-Genoa del 13 gennaio 2022, sfida di Coppa Italia vinta per 3-1 dopo i tempi supplementari ed Empoli-Milan dell'1 ottobre 2022, partita di Serie A vinta per 3-1.

Il Milan arriva alla sfida con i brianzoli da una sconfitta a Bergamo in casa dell'Atalanta per 3-2, mentre gli uomini di Palladino arrivano da un convincente successo in casa contro il Genoa per 1-0. LEGGI ANCHE:Youth League - Le pagelle di Newcastle-Milan secondo la nostra redazione >>>

