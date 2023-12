Milan-Monza, attacco in forma. La chiave nel reparto avanzato

(fonte:acmilan.com) - Un altro reparto rossonero che sta decisamente bene è quello degli attaccanti. Olivier Giroud ha trovato la via del gol nelle ultime due partite giocate in campionato (Lecce e Atalanta) e cerca un ritorno alla rete a San Siro che manca - in Serie A - da Milan-Torino. Dietro il numero 9 rossonero scalpita Luka Jović, che dopo le marcature consecutive contro il Frosinone e a Bergamo è stato protagonista di un ottimo ingresso in campo in Champions League. Come Noah Okafor (tornato, in Inghilterra, dall'assenza per infortunio) e Samuel Chukwueze, che dopo due reti in Europa cerca la prima gioia in campionato. Il nigeriano si gioca una maglia da titolare con un Christian Pulisic anche lui in ottima condizione con i due gol segnati nelle ultime tre partite.