Milan, miglior difesa della Serie A nei primi tempi: i numeri / News

Il Milan è la miglior difesa della Serie A considerando i primi tempi. Il Benevento, invece, arranca. Ecco la statistica

Quasi tutto pronto al calcio d'inizio di Milan-Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Nonostante un crollo quasi verticale nel girone di ritorno, i rossoneri possono contare ancora su qualche numero positivo. Il Diavolo, infatti, ha la migliore difesa del campionato in corso considerando i primi tempi con soli 12 gol subiti (al pari del Napoli). Solo il Crotone (41) invece ne ha incassati più del Benevento (34) prima dell'intervallo in questa Serie A. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.