Milan, Maldini: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu in secondo piano adesso”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del match Milan-Benevento, 34^ giornata di Serie A

Su Ibrahimovic: "E' anche ipotizzabile che un giocatore del genere abbia qualche infortunio in più. Ma se vediamo l'impatto non solo in allenamento, ma anche in partita con i gol e il suo carisma, è normale dire che sia mancato".