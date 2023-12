Milan, Maignan re degli assist tra i portieri: in classifica c’è anche Mirante

Mike Maignan, portiere del Milan, è il miglior portiere assistman in Serie A. Il francese guida una classifica in cui c'è Antonio Mirante

Nella giornata di ieri, in Milan-Frosinone, Mike Maignan ha messo a segno il suo terzo assist in maglia rossonera da quando è approdato in Serie A. Il portiere transalpino ha servito ieri Christian Pulisic per il gol del 2-0 ed è diventato il migliore in questo senso dal 2004/2005. Nella storia del massimo campionato, però, non è l'unico estremo difensore ad avere fatto assist.