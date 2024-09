Milan-Lecce, Tomori: “Fase difensiva? Ecco perché Fonseca insiste tanto”

"Fonseca era un difensore, quindi insiste sulla fase difensiva, ma non è solo un lavoro nostro, bensì di tutta la squadra. Adesso se subiamo un gol non andiamo in panico, perché sappiamo com'è il nostro gioco e sappiamo che possiamo segnare. Noi come giocatori e come persone sappiamo che quando vinciamo siamo contenti. L'inizio della stagione non è andato come volevamo ed era difficile. Giochiamo per il Milan, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite. Adesso siamo contenti, ci alleniamo bene. Dopo il derby ci siamo detti che dovevamo continuare così. Oggi abbiamo avuto l'atteggiamento giusto".