Fu portato al Milan da Paolo Maldini , nell'estate 2019 , per 22 milioni di euro circa dal Real Madrid . Stasera Theo Hernández , terzino sinistro francese classe 1997 , ha eguagliato un record del suo ex dirigente, nonché idolo assoluto in rossonero.

Con il gol siglato, infatti, al 41' di Milan-Lecce, sul pregevole assist di Rafael Leão, Theo ha messo a segno la rete numero 29 da quando gioca in Serie A per il Diavolo. Raggiunge, così, come confermato da 'Opta', Maldini al primo posto nella classifica dei difensori più prolifici in campionato.