Milan-Lecce, il report dell’allenamento odierno di ‘acmilan.com’

Il Milan si prepara al Lecce. Allenamento mattutino a Milanello per i rossoneri: il report di 'acmilan.com'

( fonte:acmilan.com ) - Pioggia e freddo a Milanello , dove la squadra si è ritrovata per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato: Milan-Lecce, domenica 23 aprile alle ore 18.00 a San Siro.

Gruppo in palestra per iniziare con l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Al termine squadra in campo - il ribassato - dove ha iniziato il lavoro con alcune esercitazioni tecniche, seguite da una serie di due contro due con le porte piccole. L'allenamento è proseguito con la parte tattica che ha preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.