(fonte: acmilan.com) "Il Derby come punto di partenza", parola di Youssouf Fofana alla vigilia di Milan-Lecce , 6ª giornata di Serie A. Ripartiamo da qui e soprattutto dalla vittoria di domenica sera nella stracittadina contro l'Inter, per provare a dare continuità e regalarsi il terzo successo consecutivo in campionato. A San Siro arriva il Lecce di Gotti, si gioca alle 20.45 ed è l'occasione giusta per vincere ancora, oltre che per confermare i progressi e le ottime sensazioni del Derby.

QUI MILANELLO

"Settimana corta" di lavoro per i nostri, che si sono ritrovati martedì per iniziare a preparare la sfida contro i salentini. Squadra che vince non si cambia, ed è altamente probabile che le scelte di formazione del Derby possano essere confermate anche contro il Lecce, con Tomori e Gabbia al centro della difesa. L'umore è alto, viatico perfetto per continuare a far bene. Verso l'indisponibilità capitan Calabria, che è sulla via del recupero ma più in vista dell'appuntamento in Champions a Leverkusen. In dubbio anche Morata, come confermato dal Mister in conferenza stampa, per una contusione subita in allenamento: in avanti dovrebbe esserci Abraham.