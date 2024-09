Milan-Lecce, le statistiche dei precedenti: Leao si accende coi salentini

Milan e Lecce si sfideranno nuovamente in Serie A, con i rossoneri in netto vantaggio storico: imbattuti in 24 degli ultimi 25 incontri (13 vittorie, 11 pareggi). Come riporta Fantacalcio.it, il Milan ha segnato una media di 2.3 gol a partita contro i salentini. L'unico successo del Lecce in questo periodo risale al 2006. A San Siro, il Milan ha vinto 10 delle ultime 11 gare contro il Lecce, con 32 reti segnate e solo sei subite.