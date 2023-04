Milan-Lecce, i convocati di Baroni: assente l’ex Colombo | Serie A News

Marco Baroni , tecnico dei salentini, ha diramato l'elenco dei convocati per Milan-Lecce , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, domenica 23 aprile , alle ore 18:00 a 'San Siro'.

Nella lista manca, un po' a sorpresa, l'ex più atteso. Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, non è infatti disponibile per il match. Vediamo, dunque, qui di seguito i convocati di Baroni per la sfida al Diavolo.