Milan-Lecce 2-0, Leao MVP della partita di ‘San Siro’ | Serie A News

Rafael Leao, autore di una doppietta in Milan-Lecce 2-0, è stato votato miglior giocatore del match dai tifosi rossoneri. Il comunicato

Rafael Leao, autore di una doppietta in Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023, è stato votato MVP (miglior giocatore) del match di ieri pomeriggio a 'San Siro' dai tifosi rossoneri. Vediamo insieme, dunque, nel comunicato pubblicato da 'acmilan.com', le motivazioni del riconoscimento per l'attaccante portoghese.

"Tutti in piedi per Rafa. Con una doppietta d'autore, Rafael Leao ha trascinato i compagni al successo casalingo in una gara, quella contro il Lecce, da non sbagliare per i rossoneri. Le due firme dell'asso portoghese hanno infatti determinato il 2-0 di San Siro, marcature che - unite alla prestazione convincente - gli hanno permesso di essere eletto come migliore in campo.

Milan-Lecce 2-0, show di Leao a 'San Siro' — Rafa era stato protagonista anche nell'ultima uscita dei rossoneri: suo, infatti, l'assist per il timbro decisivo di Olivier Giroud valso la qualificazione in semifinale di Champions League. E, stavolta in Serie A, si è ripetuto con ancora più fermezza, dando ulteriore risalto al periodo d'oro che sta vivendo in campo.

Colpo di testa imperioso prima dell'intervallo, non esattamente la specialità della casa ma il secondo in rossonero, e sinistro letale dopo un'accelerazione incontenibile ad un quarto d'ora dal termine: questi i due scatti della partita di Rafa che hanno indirizzato il match. Non solo i gol, perché il 17 rossonero ha primeggiato anche come numero di cross (2) e sponde per i compagni (2), ma anche nel numero di dribbling positivi (3).

Leao è arrivato davanti a Krunić e Theo Hernández — Con le due reti messe a segno contro il Lecce - nella 31ª giornata di campionato - il classe '99 ha superato il proprio record di marcature in una singola stagione di A, raggiungendo quota 12 reti. Grazie ai voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, Leão ha preceduto i compagni di squadra Rade Krunić e Theo Hernández tra le preferenze dei sostenitori milanisti. Continua così Rafa!". Mercato Milan, Maldini pensa in francese >>>