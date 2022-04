Milan, Leao potrebbe essere il 5° portoghese ad andare in doppia cifra in Serie A

Rafael Leao potrebbe essere il quinto portoghese ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A: al momento è fermo a quota 8

Rafael Leao scenderà regolarmente in campo dal primo minuto, questa sera, in occasione del match tra Lazio e Milan. La gara sarà valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che vogliono ottenere la seconda vittoria consecutiva e ritornare al primo posto in classifica. Riguardo il numero 17 rossonero, come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, il portoghese potrebbe diventare il quinto portoghese ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto.