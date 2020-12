Milan, Leao e Ibrahimovic contro la Samp? Pioli dice la sua

SAMPDORIA MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic continuano il percorso di recupero in vista delle prossime gare dopo gli infortuni muscolari patiti nelle scorse settimane. Stefano Pioli ne ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Celtic. “Rafael Leao e Ibrahimovic? Andiamo avanti giorno per giorno, valuteremo bene la situazione. Per domenica è un po’ presto, ma vediamo giorno dopo giorno …”.

QUESTE LE PAROLE DEL GIOCATORE DEL CELTIC CHRIS JULLIEN>>>