Milan-Celtic, Jullien: “Lo spogliatoio è unito, vogliamo vincere”

Milan-Celtic, parla Jullien

MILAN CELTIC ULTIME NEWS – Il calciatore del Celtic Glasgow Christopher Jullien ha parlato alla vigilia del match contro il Milan: ecco le sue parole.

“Sappiamo che dobbiamo fare domande a noi stessi perché alla fine siamo noi in campo e non possiamo accettare questo tipo di sconfitte. Vogliamo sempre vincere. La mentalità è sempre la stessa. Stiamo ancora bene, lavoriamo insieme e uniti. Stiamo lavorando duramente per tornare a vincere. Continuiamo a fidarci di noi stessi. Sappiamo di non essere in una buona posizione in questo momento. Si correggerà lavorando sodo, insieme e trovando più soluzioni. Lo spogliatoio è unito come mai prima d’ora. Insieme siamo forti, i giocatori seguono lo staff e lo staff segue noi. Faremo di tutto per correggere gli ultimi risultati”.

