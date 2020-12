Milan-Celtic, Brown: “Giocare a Milano è un onore: lì per difenderci bene”

Domani Milan-Celtic: le parole del capitano scozzese Brown

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Scott Brown, centrocampista e capitano biancoverde, ha parlato a poche ore da Milan-Celtic di Europa League. La gara sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Queste le dichiarazioni, in esclusiva di Brown, ai microfoni di ‘Celtic TV‘.

"Giocare a Milano ed essere coinvolti in partite come questa è assolutamente un grande onore per il club. Dobbiamo andare a 'San Siro' e difenderci bene perché sappiamo che sono una squadra ben organizzata. Sono in testa in Serie A e sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, lo sappiamo. Ma dobbiamo tornare a fare dei risultati positivi e delle prestazioni convincenti".