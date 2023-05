Milan-Lazio, i convocati di Sarri: presente Zaccagni

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato la lista dei convocati biancocelesti per la partita contro il Milan. Presente Zaccagni

La Lazio , sul proprio profilo Twitter, ha appena comunicato la lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Milan . Presenti anche Zaccagni e Luis Alberto . Ecco il post

Per Maurizio Sarri e la Lazio, quindi, saranno a disposizione due calciatori fondamentali come Zaccagni e Luis Alberto. Assenze pesanti a centrocampo: mancheranno sia Cataldi che Vecino.