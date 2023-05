Milan-Lazio, Vranckx: “Dobbiamo finalizzare le occasioni da gol”

"Dobbiamo stare concentrati, giocare ogni partita come fosse una finale, stare focalizzati nel provare a portare le partite a casa. Dobbiamo essere focalizzati sul segnare di più: contro la Cremonese abbiamo avuto tante occasioni da gol, ma non siamo stati abili a finalizzarle".

"Abbiamo tante qualità anche noi, non solo la Lazio - ha concluso Vranckx -. Non dobbiamo avere paura: dobbiamo rispettare gli avversari, ma dobbiamo far valere le nostre qualità".