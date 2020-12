Milan-Lazio, un diffidato in casa rossonera: ecco chi è / Serie A News

Milan-Lazio, un diffidato in casa rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A.

In casa rossonera c'è apprensione per l'unico diffidato: Theo Hernandez. In caso di ammonizione questa sera, il francese sarà costretto a saltare la ripresa del campionato il 3 gennaio contro il Benevento.