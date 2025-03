Milan-Lazio, stasera in campo con la quarta maglia della stagione 2024-2025

In occasione di Milan-Lazio, il Diavolo di Sérgio Conceição giocherà con la nuova quarta maglia della stagione 2024-2025: ecco i dettagli

Questa sera, in occasione di Milan-Lazio, partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro', i rossoneri di Sérgio Conceição scenderanno in campo con la nuova quarta maglia per questa stagione.