Milan-Lazio, Sarri: “Nostro primo tempo notevole, poi…”

Su Castellanos : "Bel primo tempo, poi è andato in difficoltà nella ripresa".

Su Rovella : "Potremmo fare fatica. Stiamo cercando la quadra. Rovella mi sta dando continuità, mi sembra giusto darli due tre partite per trovare la condizione. Mi ha sorpreso la difesa".

Sulla Champions : "Quando giochiamo il campionato pensiamo al campionato. La Champions è un lusso per noi. Da lunedì ci penseremo e daremo tutto".

Su Immobile : "Era dubbiso sul fatto di giocare. Abbiamo parlato e non se la sentiva".

