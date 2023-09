Verso Milan-Lazio, Romagnoli in dubbio: vige precauzione

Dopo la vittoria in rimonta sul Calgiari, il Milan si prepara per la prossima sfida di campionato. Per la settima giornata della Serie A 2023/24, a San Siro arriva la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport,Alessio Romagnoli, ex capitano rossonero, sarebbe in dubbio per la sfida di sabato. Nei giorni passati il difensore aveva sofferto un leggero affaticamento, che sembrava avesse recuperato: Romagnoli infatti ha giocato ieri nella partita tra Lazio e Torino. Dopo la gara, l'ex Milan avrebbe sentito ancora del fastidio. Per il giocatore ci sarebbe precasuzione al momento. LEGGI ANCHE: Le parole di Franco Ordine sulle prestazioni di Adli e Okafor