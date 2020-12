Milan-Lazio 2-1 al 45′: rossoneri avanti all’intervallo | Serie A News

Milan-Lazio 2-1 al 45′: il racconto del primo tempo

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Lazio, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Partenza a razzo dei rossoneri che vanno avanti con il bel colpo di testa di Rebic al 10′ che sfrutta al meglio un calcio d’angolo di Calhanoglu. Lo stesso numero 10 turco realizza al 17′ il calcio di rigore che Rebic si era procurato per fallo di Patric. Passano alcuni minuti e al 27′ la Lazio accorcia. Di Bello dopo la review al VAR concede il penalty ai biancocelesti per un tocco di Kalulu su Correa. Dal dischetto Immobile si fa ipnotizzare da Donnarumma, ma la respinta del palo termina sulla testa di Luis Alberto che realizza il 2-1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>