Diretta Milan-Lazio: vincere per finire bene un grande 2020 | LIVE NEWS

Tra poco le dichiarazioni dei protagonisti nel pre-partita …

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Lazio. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Conti, Musacchio, Duarte, Frigerio, Hauge, Castillejo, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Escalante, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. Allenatore. S. Inzaghi.

MILAN-LAZIO LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove tra poco, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Lazio, gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli.

