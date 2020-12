Milan-Lazio, Maldini: “Gómez? In quel ruolo non abbiamo necessità” | News

Milan-Lazio, le dichiarazioni pre-partita di Maldini

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Ecco le dichiarazioni di Maldini: “Dopo la partita di Bergamo, un anno fa, ci siamo fatti tante domande. Ma anche prima di quella partita, nelle partite precedenti, qualche segnale positivo c’era. Dopo, non siamo partiti subito a mille, abbiamo avuto alti e bassi. Il calcio è così, a volte bisogna sapere aspettare. La strada era lunga: lo sapevamo che con i giovani bisogna avere pazienza. I test sono ogni tre giorni, siamo lì, siamo primi in classifica. Non dobbiamo distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo, è arrivare tra le prime quattro. Essere primi, leader, è una bella sensazione. Normale che quando ti affrontano moltiplichino tutti le proprie forze. Papu Gómez? Adesso parlare di mercato non mi pare il caso … E’ un giocatore dell’Atalanta, ed in quel ruolo lì abbiamo tantissime soluzioni. Se c’è un ruolo dove non abbiamo necessità è quello. Non è delicato di parlare di un giocatore che non è nostro e non è il momento di parlare di mercato”.

