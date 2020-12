Milan-Lazio 3-2 al 90′: il Milan non muore mai! Natale da capolista | Serie A News

Milan-Lazio 3-2 al 90′: il racconto della partita

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Lazio, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

Vediamo com’è andata la partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Partenza a razzo dei rossoneri che vanno avanti con il bel colpo di testa di Rebic al 10′ che sfrutta al meglio un calcio d’angolo di Calhanoglu. Lo stesso numero 10 turco realizza al 17′ il calcio di rigore che Rebic si era procurato per fallo di Patric. Passano alcuni minuti e al 27′ la Lazio accorcia. Di Bello dopo la review al VAR concede il penalty ai biancocelesti per un tocco di Kalulu su Correa. Dal dischetto Immobile si fa ipnotizzare da Donnarumma, ma la respinta del palo termina sulla testa di Luis Alberto che realizza il 2-1.

Nella ripresa la Lazio riesce a trovare il gol del pari al 59′ con Ciro Immobile che al volo di sinistro batte Donnarumma. Da sottolineare il pregevole assist di Milinkovic-Savic. Il Milan nel secondo tempo non riesce ad essere incisivo e pericoloso come nel primo tempo, ma nel finale cambia tutto con due clamorose occasioni divorate da Rebic. Nella prima Reina fa un miracolo, mentre nella seconda spara fuori da buona posizione. Poi all’ultimo minuto come nel primo tempo, Calhanoglu batte dalla bandierina e trova la testa di Theo Hernandez che segna il 3-2 finale (sesto gol stagionale)! Da segnalare, in precedenza, il giallo a Theo Hernandez che gli farà saltare il match contro il Benevento del 3 gennaio.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>