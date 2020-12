Milan-Lazio, ammonito Theo Hernández: sarà squalificato | Serie A News

Milan-Lazio, cartellino giallo pesante per Theo Hernández

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Theo Hernández, terzino sinistro francese, ha rimediato un cartellino giallo nel finale di Milan-Lazio. Un’ammonizione, questa, comminatagli dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi per un intervento in ritardo. Diffidato, Theo Hernández sarà squalificato per un turno. Pertanto, salterà la prima gara dei rossoneri nel 2021, ovvero Benevento-Milan al ‘Vigorito‘. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>