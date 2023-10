Milan-Lazio, Rafael Leao è l’MVP della partita | NEWS

( fonte:acmilan.com ) - Da San Siro a San Siro. Era stato decisivo, in quell'occasione con un gol in apertura di gara, nell' 1-0 casalingo sull'Hellas Verona di una settimana fa. Ed è stato ancora determinante , stavolta con due assist , nel più recente 2-0 ai danni della Lazio. Rafa Leao ha trascinato nuovamente il Milan, da vero numero 10 , brillando come è solito fare nelle serate più importanti.

Prima un appoggio illuminante a centro area per il sinistro vincente di Pulisic, fondamentale per sbloccare il match allo scoccare dell'ora di gioco. Poi una serie di dribbling sulla fascia e un altro suggerimento centrale per il raddoppio da ko tecnico di Okafor. Tutto nella ripresa per portare a casa tre punti importanti, impreziositi dal premio personale. L'esterno portoghese, infatti, è stato premiato come migliore in campo di Milan-Lazio grazie ai voti dei sostenitori rossoneri su AC Milan Official App, superando per numero di preferenze Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.