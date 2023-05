Milan-Lazio, la preview della partita di ‘acmilan.com’

Milan-Lazio. Rossoneri in cerca di una scossa in campionato: la presentazione della sfida con i biancocelesti, la preview di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Il ritmo è incessante, il calendario non concede tregua e il Milan è chiamato a una scossa. Dopo 4 pareggi nelle ultime 5 partite di campionato, i rossoneri ospitano la Lazio a San Siro (ore 15.00) per cercare di rientrare tra le prime quattro della classifica. Contro la formazione di Sarri le motivazioni sono tante e partono dal 4-0 dell'andata da riscattare: serve una grande prestazione, una giornata da Milan. Ecco la nostra presentazione del match.

QUI MILANELLO

La squadra ha ripreso immediatamente gli allenamenti dopo il pareggio di mercoledì con la Cremonese, per affrontare al meglio questo nuovo big match di Serie A. Qualche buona notizia per Mister Pioli, che recupera Fikayo Tomori, assente contro la Cremonese per squalifica e fisicamente pronto dopo il problema muscolare che lo aveva fatto uscire anzitempo all'Olimpico contro la Roma. L'inglese dovrebbe far coppia al centro della difesa con Malick Thiaw, che molto bene si è comportato nelle ultime uscite. Rispetto agli 11 titolari con la Cremonese, ritroveranno una maglia da titolari Theo Hernández, Sandro Tonali, Rade Krunić, Rafael Leão e Olivier Giroud. Ballottaggio e tre per la fascia destra: Brahim, Saelemaekers e Messias si contendono una maglia. Assenti per infortunio Ibra e Pobega, nessuno squalificato ma cinque diffidati: Kalulu, Kjær, Pobega, Rebić e Thiaw.

Così Pioli alla vigilia: "Con la Lazioè una partita importante, quasi da dentro o fuori, ma non è l'ultima. Ci servono molti punti. La squadra sta bene, non è preoccupata e non ha paura. La vedo volenterosa, concentrata, determinata. Dobbiamo lavorare meglio ed è quello che stiamo cercando di fare. La proprietà e i dirigenti sono sempre al nostro fianco, tutti sappiamo che questo è il mese decisivo della stagione e siamo concentrati per fare il meglio".

QUI LAZIO

Dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Inter, la Lazio si è rialzata nel turno infrasettimanale casalingo battendo 2-0 il Sassuolo. Sarri ha consolidato un posto tra le prime quattro della classifica ma, contro i rossoneri, dovrà far fronte a qualche assenza a centrocampo: non sono infatti a disposizione gli infortunati Cataldi e Vecino, e questo apre alla seconda maglia da titolare consecutiva di Marcos Antônio. Confermato il "pacchetto palleggiatori" ai lati del brasiliano, con Luis Alberto e Milinković-Savić che supporteranno il tridente offensivo formato da Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile. Rientra dalla squalifica l'ex Romagnoli, che farà coppia al centro della difesa con Casale. Zero squalificati tra i biancocelesti, diffidati Cancellieri e Luis Alberto.

DOVE GUARDARE MILAN-LAZIO

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Lazio in un paese diverso, invece, è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 13.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 14.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere, poi, anche la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i profili social ufficiali.

QUI SERIE A

L'arbitro della sfida sarà Antonio Rapuano di Rimini, classe 1985, alla quarta designazione in stagione (e in assoluto) con i rossoneri: Cremonese-Milan 0-0, Monza-Milan 0-1 e più di recente Napoli-Milan 0-4, il 2 aprile scorso. Tre precedenti con Rapuano anche per la Lazio, e tre vittorie. Meli e Alassio saranno gli assistenti, Orsato il quarto uomo, Mazzoleni e Manganiello al VAR.

Sarà proprio Milan-Lazio a inaugurare la 34ª giornata di Serie A alle 15.00. A seguire, Roma-Inter alle 18.00 e Cremonese-Spezia alle 20.45. Ricco il programma della domenica: alle 12.30 Atalanta-Juventus, alle 15.00 Torino-Monza, alle 18.00 Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Lecce-Hellas Verona. Tre partite previste per il lunedì: Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria alle 18.30, in chiusura Sassuolo-Bologna alle 20.45.

Questa la classifica: Napoli 80; Lazio 64; Juventus 63; Inter 60; Atalanta, Milan e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>