Milan-Lazio, Pioli: “Concesso poco e vittoria importante. Pubblico fantastico”

Su Loftus-Cheek : "Speriamo che non sia nulla di grave, un fastidio agli addominali. Stavo chiudendo bene su Luis Alberto. La squadra deve essere squadra. Non dobbiamo essere dipendenti da un singolo giocatore".

Su Adli : "Secondo me Yacine ha sentito un po' la pressione di San Siro e ci sta. Ha lavorato bene. Ha fatto bene ed è cresciuto. Tolto per mettere forze fresche. Rientra nel gruppo dei titolari del Milan".

Su un messaggio alla Serie A : "Solo un messaggio a noi stessi. Abbiamo giocato con più energie. Ce la possiamo giocare, ma la stagione è lunga. Non è facile. Bella vittoria e un pubblico davvero fantastico, merito dei nostri tifosi che hanno tanta passione".

