Milan-Lazio, Pioli: “Partita difficile ma vinta con ampio merito”

Su Adli: "Gli ho detto che era la prima partita a San siro, dovevamo cercarlo un po' di più. Ma sta crescendo tanto, è diventato un titolare del Milan, sono contento per lui che ha lavorato tanto per arrivare fin qua".

Sulla prestazione di Musah: "Nel primo tempo con Calabria e Loftus-Cheek lavoravamo sempre corto, sicuramente Musah ha più caratteristiche di inserimento e ha tanta gamba, tanta corsa. Ha favorito Pulisic togliendogli il raddoppio. Yunus è un giocatore che vorrei più disciplinato senza palla. Può giocare davanti alla difesa, ma credo sia più una mezz'ala box to box. Abbiamo tante caratteristiche a centrocampo, poi sarà un peccato se si fermasse Loftus-Cheek".

Sul problema di Loftus-Cheek: "Ha un problema al pube, verso l'addominale. Gli infortuni arrivano quando un giocatore sta molto bene".

Sulla prestazione della squadra: "Siamo una squadra che vuole palleggiare di più, poi loro difendono a quattro e noi avevamo cinque sopra palla. Come strategia ci stava, palleggiare di meno e cercare la profondità. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio".

Su Giroud: "Gli attaccanti vogliono sempre giocare e segnare. Oggi è uscito e sarà meno felice anche per non aver fatto gol".

Sulle scelte della panchina: "Più dubbi ho e meglio è per me, per le scelte nelle partite. Ho giocatori forti che possono entrare e cambiare le partite. C'è anche Jovic, poi vedrò le scelte da fare per il Dortmund".

Sul match contro il Borussia Dortmund: "Ho visto le ultime partite, è una squadra con grande energia, grande qualità in avanti. Una squadra intensa, da calcio tedesco. Sarà una partita difficile ma ci prepareremo, sarà importante per il girone. Juventus? Ho detto solo che chi non ha le coppe ha qualche vantaggio di più. Inter? No, non la guardo fin quando non ci giochiamo al ritorno".

