Milan-Lazio, Pioli chiude in testa: un anno magico per i rossoneri | News

Milan Lazio: Pioli chiude in testa un anno magico

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, commenta ovviamente Milan-Lazio, gara terminata 3-2 a a favore dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, senza Ibrahimovic, Kjaer, Kessie, Bennacer, è andata oltre le proprie paure, i propri limiti, ed è riuscita a rimanere in testa alla classifica. I numeri vanno nuovamente aggiornati: 26 partite senza sconfitta e 16 partite di fila con almeno 2 gol fatti. Il Milan ha dimostrato non solo di aver un bel gioco ed entusiasmo, ma anche e soprattutto virtù morali per arrivare fino in fondo.

Al 10 minuto il Milan è già in vantaggio con Ante Rebic, che schiaccia su corner. 7 minuti più tardi arriva il raddoppio di Hakan Calhanoglu sul dischetto. È il 12° gol segnato entro la prima mezz’ora di gioco. Nessuno ha fatto meglio. La Lazio però si sveglia, con il Milan che inizia a sentire l’assenza di Bennacer e soprattutto Kessie, squalificato nella gara con il Sassuolo. Luis Alberto accorcia dopo una grande parata di Donnarumma sul rigore di Immobile, ma nel secondo tempo è lo stesso attaccante a siglare il 2 a 2.

Il 2-2 poteva essere un colpo non indifferente per il Milan, ma la squadra si è ribellata all’idea del sorpasso dell’Inter. Non solo il Diavolo resiste, ma attacca, nonostante le tante assenze. Calhanoglu prende in mano la squadra, con Rebic che ha una doppia occasione, ma alla fine è Theo Hernandez a far esplodere tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da 10 anni il Milan non trascorreva il Natale da solo in testa: e fu scudetto. Un anno fa la squadra rossonera perse 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Quante cose sono cambiate… Ecco le dichiarazioni di Theo Hernandez al termine della partita. VAI ALLA NOTIZIA>>>