Milan-Lazio, Theo Hernández: “Lavoro ogni giorno per diventare il migliore al mondo”

Milan-Lazio, le dichiarazioni di Theo Hernández a fine partita

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Theo Hernández, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione. Ecco le dichiarazioni di Theo Hernández.

“Gol molto bello, molto speciale. Peccato che i tifosi non siano potuti essere qui con noi. Abbiamo fatto una grande partita, un grande anno. Peccato non averlo festeggiato con loro. È fantastico che Paolo Maldini sia venuto ad abbracciarmi in campo, lui che è il miglior terzino sinistro della storia”.

“La Lazio ha fatto una grande partita, ma noi abbiamo lottato fino alla fine e meritato la vittoria. Io lavoro giorno dopo giorno, mi sforzo per essere il miglior laterale del mondo. Ma è merito dei miei compagni, li ringrazio perché mi danno una grande mano”, ha concluso Theo Hernández. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>