Milan-Lazio, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

"La Lazio è molto forte", le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia, "metterà aggressività e palleggio: ci vorrà attenzione. Stiamo bene e vogliamo avere continuità per competere in campionato e in Champions League. Sono convinto della qualità dei miei giocatori, dobbiamo andare avanti con convinzione e generosità. Ora la classifica non conta".

QUI LAZIO — La Lazio è stata protagonista di un avvio sorprendentemente a rilento. Finora ha totalizzato 7 punti in Serie A, collezionando tre ko e una differenza reti negativa (-1). I biancocelesti però arrivano da un successo e hanno anche pareggiato con l'Atlético Madrid all'esordio in Champions League, in generale rappresentano una compagine solida e offensiva; seconda nello scorso campionato. Sarri dovrebbe confermare la squadra che nel turno infrasettimanale ha superato il Torino, compreso l'ex rossonero Romagnoli che sarà in campo con una maschera protettiva per una frattura composta delle ossa nasali: dietro il difensore romano è comunque pronto Patric. Altri ballottaggi sono Hysaj-Lazzari come terzino sinistro e Rovella-Kamada a centrocampo, favoriti i primi.

"Affrontiamo la capolista", così Lazzari, "molto forte e sempre stata difficile da affrontare. Cercheremo di fare la nostra prestazione sperando in un verdetto positivo. La vittoria col Torino è stata molto importante, è servito anche per ritrovare fiducia".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto sei delle sette gare più recenti a San Siro contro la Lazio in Serie A (1P); i rossoneri hanno battuto 47 volte i biancocelesti in casa e solo contro Fiorentina (50) e Roma (48) contano più successi interni in Serie A.

Il Milan può vincere sei delle prime sette giornate in una stagione di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti (1994/95) dopo il 2003/04 e il 2021/22, entrambi tornei conclusi in prima posizione.

I rossoneri sono una delle due formazioni, insieme alla Fiorentina, ad aver segnato di più nel corso dei primi tempi in questo campionato: nove gol, esattamente il triplo rispetto a quelli biancocelesti (tre).

Il prossimo sarà il 50° gol in carriera nei maggiori cinque campionati europei per Rafael Leão, 41 di questi sono arrivati in rossonero in Serie A.

DOVE GUARDARE MILAN-LAZIO — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Lazio in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 16.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Ad arbitrare toccherà a Davide Massa della sezione di Imperia, alla 190ª direzione nel massimo campionato. 19 i precedenti con i rossoneri, il più recente Bologna-Milan 1-1 di aprile 2023. 24 con i biancocelesti, il più recente Lazio-Roma 1-0 di marzo 2023.

La 7ª giornata si aprirà sabato alle 15.00 con Lecce-Napoli, alle 18.00 Milan-Lazio e alle 20.45 Salernitana-Inter. Domenica, poi, Bologna-Empoli alle 12.30, Udinese-Genoa alle 15.00, Atalanta-Juventus alle 18.00 e Roma-Frosinone alle 20.45. Lunedì alle 18.30 Sassuolo-Monza e Torino-Hellas Verona, infine Fiorentina-Cagliari alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter e Milan 15; Juventus 13; Atalanta 12; Napoli, Lecce e Fiorentina 11; Frosinone e Sassuolo 9; Torino 8; Genoa, Lazio, Bologna e Hellas Verona 7; Monza 6; Roma 5; Salernitana, Udinese e Empoli 3; Cagliari 2. LEGGI ANCHE: Milan, le migliori notizie della mattinata >>>

