Milan-Lazio, Marusic: “Loro in forma, dobbiamo essere concentrati”

"Sicuramente è una partita molto difficile. Questa volta penso che ci sarà un risultato diverso rispetto a quello contro l' Inter . Dobbiamo essere determinati e credere che dobbiamo fare un grande risultato. Abbiamo già giocato contro di loro, una delle nostre migliori partite. Loro sono in forma e giocano bene, dobbiamo essere concentrati dal primo minuto".

"Ora si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo trovare forza e motivazione, stare insieme 90 minuti e portare il risultato", ha concluso Marusic prima del match di Milano. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>