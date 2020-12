Milan-Lazio, la moviola: la direzione di gara di Di Bello | Serie A News

Ultime Notizie Milan Lazio: la direzione di Di Bello

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, commenta ovviamente Milan-Lazio, gara terminata 3-2 a a favore dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, senza Ibrahimovic, Kjaer, Kessie, Bennacer, è andata oltre le proprie paure, i propri limiti, ed è riuscita a rimanere in testa alla classifica. I numeri vanno nuovamente aggiornati: 26 partite senza sconfitta e 16 partite di fila con almeno 2 gol fatti. Il Milan ha dimostrato non solo di aver un bel gioco ed entusiasmo, ma anche e soprattutto virtù morali per arrivare fino in fondo.

La rosea, però si sofferma anche sulla direzione di gara dell’arbitro Di Bello. Entrambi i rigori assegnati sono corretti: Patric, infatti, travolge Rebic, mentre Kalulu pesta il tallone di Correa. Tocco involontario, ma il danno procurato è evidente. Rischia Krunic, che al 71 minuto, già ammonito, trattiene a lungo Lazzari. Il laziale non cade e conserva il possesso della sfera. Giusto non fischiare il fallo. Di Bello prende 6 in pagella. Ecco le dichiarazioni di Theo Hernandez. VAI ALLA NOTIZIA>>>