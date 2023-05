Milan-Lazio, Leao all’uscita da ‘San Siro’: “Niente di grave”

Rafael Leao è uscito all'11' di Milan-Lazio a 'San Siro' per via di un infortunio muscolare. Un problema tra inguine ed adduttore che sarà valutato meglio nella giornata di domani. Il giocatore, al momento, è in dubbio per l'andata delle semifinali di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, in occasione del derby contro l'Inter.